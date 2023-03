Per Trapani Classica i concerti di Barraco e Caruso

L’Associazione Musicale e Culturale ‘Trapani Classica’, che ha cominciato il conto alla rovescia per la competizione di primo livello in programma a Trapani dal 25 marzo al 2 aprile, ossia il 1° International Piano Competition “Domenico Scarlatti” – Città di Trapani, inserita nell’ambito della Fondazione Alink – Argerich, Centro mondiale indipendente di informazioni e servizi per musicisti e concorsi, prosegue il suo cammino culturale con i suoi matinée, riservati alle scuole.

Il prossimo appuntamento è in programma il 9 marzo, alle ore 10.30 a Palazzo D’Alì, con Giacomo Barraco. Seguirà il 15 marzo, il matinée con Edoardo Caruso, sempre alle 10.30 a Palazzo D’Alì a Trapani.

Il cartellone è realizzato in collaborazione con il Comune di Trapani, Trapani Capitale delle Culture Euromediterranee, e l’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Giacomo Barraco ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 7 anni nella sua città natale, Fermo, sotto la guida della Prof.ssa Letizia Cesetti. All’età di 9 anni ha sostenuto l’esame per l’ammissione al Conservatorio “G. B. Pergolesi” di Fermo, classificandosi secondo tra 45 partecipanti.

Dal 2014 al 2017 ha proseguito gli studi presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, poi presso il Conservatorio di Teramo e nel 2021 si è trasferito a Trapani con la sua famiglia e ha studiato un anno privatamente con il M° Franco Foderà, sostenendo poi l’esame di ammissione al Corso accademico di primo livello presso il Conservatorio “A. Scontrino” e superandolo con il massimo dei voti.

Ha vinto numerosi premi in vari concorsi pianistici e ha ricevuto la Menzione di Merito da parte dell’Istituto scolastico comprensivo “Fracassetti Capodarco” per i risultati conseguiti in campo musicale, con un attestato “10 e lode” consegnatogli alla cerimonia di premiazione al Teatro di Porto San Giorgio. Ha tenuto recital a Recanati e a Montedinove in occasione del Festival “Musica in Aria”, organizzato per commemorare l’illustre musicista e compositore Euro Teodori.

Edoardo Caruso

Edoardo Caruso ha intrapreso giovanissimo gli studi musicali mostrando particolare versatilità per il pianoforte e il violino. All’età di dieci anni è stato ammesso al corso di base di pianoforte nella classe del M° Vincenza Vernuccio al Conservatorio “Alessandro Scarlatti” già “Vincenzo Bellini” di Palermo dove attualmente frequenta il II anno del triennio ordinamentale sotto la guida del M° Vincenzo Marrone D’Alberti. Frequenta il corso propedeutico di Composizione sotto la guida del M° Marco Betta.

Entusiasta dell’andamento della rassegna culturale il presidente e direttore artistico di Trapani Classica, il Maestro Vincenzo Marrone D’Alberti, che ringrazia per la collaborazione il sindaco Giacomo Tranchida e l’Assessore alla cultura Rosalia d’Alì che continuano a sostenere iniziative e progetti che mettono la cultura al centro dello sviluppo sociale della città, e il direttivo dell’associazione per il lavoro svolto assieme.

Sabato sera, intanto, per la serie Il Salotto del Maestro, si è svolto il Recital Pianistico di Francesco Galici, grazie alla disponibilità di Maria Tallarita e Michele Palermo. Francesco Galici ha partecipato a numerose masterclass tenute da artisti di rilievo nel panorama musicale, si è esibito in vari Comuni della Sicilia, al Teatro Politeama Garibaldi e dal 2015 studia a Parigi con François Joel Thiollier e dal 2017 segue il corso di perfezionamento sotto la guida di Elisso Virsaladze alla Scuola di Musica di Fiesole.