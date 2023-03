Sicilia e il ritorno delle province. Ora anche il M5S è d’accordo

“Sulle Province non abbiamo cambiato idea, eravamo e siamo per il contenimento dei costi e delle poltrone, ma occorre garantire al contempo servizi efficienti per i cittadini, cosa che il governo Musumeci non è stato in grado di fare, provocando i disastri che sono sotto gli occhi di tutti. Se proprio devono essere ripristinate, non siamo contrari, purché funzionino ottimamente e non siano meri poltronifici per trombati delle elezioni, cosa che crediamo sia purtroppo negli intendimenti del centrodestra”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.



“Per quanto ci riguarda – continua De Luca – non faremo sconti sull’attribuzione delle competenze a questi enti, che dovranno essere costruiti per funzionare bene. In un’eventuale elezione siamo per l’elezione diretta: preferiamo di gran lunga che siano i cittadini a scegliere i propri rappresentanti dentro la cabina elettorale piuttosto che i capi di partito nel chiuso delle loro segreterie. E se si dovrà votare che lo si faccia in occasione delle elezioni europee, in quell’ottica di risparmio che deve essere sempre la bussola che orienti il nostro cammino. Non avrebbe senso chiamare due volte i siciliani alle urne e spendere il doppio dei soldi a distanza di 6 mesi”.