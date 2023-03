Fumo, dai parchi alle fermate dell’autobus: verso lo stop totale, anche delle sigarette elettroniche. Arriva la legge

Continua l’iter della legge del ministro Schillaci per equiparare in tutto e per tutto le e-cig alle ‘bionde’ tradizionali. Il provvedimento prevede anche la fine delle aree fumatori e sanzioni per chi fuma vicino a bambini e donne incinte, pure all’aperto.

Prosegue la marcia del divieto (quasi) totale di fumo in luoghi pubblici, compresa la strada. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha definito il provvedimento un “aggiornamento” della legge Sirchia, ormai di venti anni fa. Il cardine di tale ‘aggiornamento’ è l’equiparazione in tutto e per tutto delle sigarette elettroniche e a tabacco riscaldato alle ‘bionde’ tradizionali. Ma vediamo punto per punto quali sono le novità che il ministro vorrebbe introdurre.