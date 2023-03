Si è tenuta l’Assemblea del Distretto Turistico Sicilia Occidentale

Si è tenuta, nella sede di Confindustria, l’assemblea dei soci del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale. In apertura il presidente Rosalia D’Alì ha ricordato con commozione il vicepresidente Gregory Bongiorno prematuramente scomparso e ha presentato il nuovo vicepresidente, Vito Pellegrino.

Alla presenza dei soci pubblici e privati è stata fatta un’analisi del lavoro svolto e sono state rese note le strategie future per il rilancio del turismo nella provincia.

Dati alla mano, Rosalia D’Alì ha mostrato come, grazie al brand di destinazione West of Sicily, in soli tre anni è cambiato il volto del Distretto, una delle quattro Dmo riconosciute e accreditate dalla Regione Siciliana.

Un portale in cinque lingue (italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo), migliaia di utenti ogni mese, una presenza importante sui canali digitali e sui principali social ai quali è stato aggiunto di recente tik tok, il social dei giovanissimi, newsletter in italiano e inglese.

.

La partecipazione del Distretto Turistico, ospite negli stand della Regione, alle Fiere di settore – Londra, Milano, Rimini – e la prossima partecipazione (dal 7 al 9 marzo) alla Fiera di Berlino, sempre su invito della Regione, hanno accresciuto la visibilità e l’impegno del Distretto volto a valorizzare tutto il territorio della Sicilia occidentale.

L’assemblea ha visto una grande partecipazione dei soci privati che hanno riconosciuto il lavoro svolto e fornito proposte e suggerimenti, sollecitando i Comuni più incerti a partecipare più attivamente. Ventisette nuovi privati (per un totale di 1.200 posti letto) facenti parte dell’Associazione Strutture Turistiche di Marsala, hanno aderito e nuove adesioni sono giunte dalle cantine vinicole del Marsalese. Se i Comuni di Marsala e Favignana hanno fatto un passo indietro, molti sono i Comuni che invece hanno condiviso il progetto, apprezzandone i risultati e le nuove strategie.

Continuare a comunicare il brand sul mondo digitale in Italia e Europa con un possibile allargamento al Giappone e agli Stati Uniti, coinvolgere sempre più i privati, creare pacchetti turistici, realizzare un infopoint con personale multilingue in aeroporto sono solo alcune delle proposte avanzate dal presidente D’Alì.

“Ho apprezzato il grande coinvolgimento dei soci privati che hanno compreso l’importanza di investire sulla destinazione Sicilia occidentale – ha concluso il presidente Rosalia D’Alì – Spero che i soci pubblici facciano lo stesso. Il loro investimento oggi è quanto mai necessario per mantenere la Dmo e la notorietà del brend sui mercati nazionali e internazionali costruita con gli investimenti di questi ultimi anni. Accrescere tutto questo è una responsabilità di tutti”.

Infine, è stato annunciato che il 15 marzo, nella sede della Camera di Commercio di Trapani, si terranno gli Stati generali del Turismo della Sicilia occidentale, per mantenere aperto il confronto sulle opportunità e sull’importanza di investire nel settore.