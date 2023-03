Pole position Verstappen in Bahrain, Ferrari in seconda fila

MANAMA (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Max Verstappen scatterà davanti a tutti sul circuito di Sakhir nel Gran Premio del Bahrain che aprirà domani il Mondiale 2023 di Formula Uno. Nella prima qualifica stagionale il pilota olandese della Red Bull, vincitore degli ultimi due campionati, ferma il cronometro a 1’29″708, centrando la 21esima pole position della carriera. Domani, al suo fianco in prima fila, ci sarà il compagno di squadra Sergio Perez, più lento di 138 millesimi. Seconda fila tutta Rossa con le Ferrari di Charles Leclerc (+0″292) e Carlos Sainz (+0″446). Quinta posizione per la Aston Martin di Fernando Alonso (+0″628), quindi le Mercedes di George Russell (+0″632) e Lewis Hamilton (+0″676), che precedono l’altra Aston Martin in mano a Lance Stroll. Quinta fila con Esteban Ocon (Alpine) e Nico Hulkenberg (Haas). Erano rimasti fuori dalla lotta per la pole Lando Norris (McLaren), le Alfa Romeo di Vallteri Bottas e Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e Alexander Albon (Williams). Nel Q1 invece, posticipato di qualche minuto per bandiera rossa (necessario pulire la pista dopo alcuni detriti volati via dalla Rossa di Leclerc), erano stati eliminati Logan Sargeant (Williams) – stesso tempo di Norris ma fatto segnare dopo – Kevin Magnussen (Haas), Oscar Piastri (McLaren), Nyck De Vries (AlphaTauri) e Pierre Gasly (Alpine).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).