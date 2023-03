Plessi “Sirtori” e disagi, il sindaco di Marsala in visita alla scuola

“Abbiamo constatato il buon lavoro svolto nell’Istituto scolastico e affrontato con il dirigente talune problematiche riguardanti i plessi di pertinenza del Comprensivo Sirtori. Possibile soluzione per l’attività di educazione fisica”. È quanto dichiarano il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Ignazio Bilardello a seguito della visita di stamattina al plesso scolastico di via “Sirtori” di Marsala, appartenente all’omonimo Istituto Comprensivo diretto da Giancarlo Lentini.

Nel prendere contezza del buon lavoro svolto per la risistemazione dell’edificio – con interventi di adeguamento sismico per un importo di oltre 200 mila euro, già ultimati lo scorso giugno – sindaco e assessore, oltre al dirigente, hanno incontrato il responsabile per la sicurezza, docenti e alcuni genitori.

Nel corso della riunione, l’Amministrazione – previo verifiche procedurali – ha manifestato ampia disponibilità ad accogliere la proposta del dirigente Lentini circa la collaborazione con una palestra privata, da utilizzare gratuitamente per l’attività fisica dei propri alunni. Infine, attenzione è stata posta anche a specifiche problematiche riguardano gli altri plessi del Comprensivo “Sirtori”, cui saranno riservati successivi approfondimenti con i tecnici comunali.