Al Teatro “Sollima” di Marsala torna la 23ª Stagione Concertistica

Al Complesso San Pietro è stata presentata la 23ª Stagione Concertistica dell’Associazione Culturale Accademia “Ludwig Van Beethoven” diretta dal Maestro Giuseppe Lo Cicero.

Il cartellone di concerti ha come location il Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” e si articolerà in due parti: una da marzo a maggio con 7 concerti, e una da ottobre a dicembre con 8 eventi. L’assessore Ignazio Bilardello, portando i saluti dell’Amministrazione, ha sottolineato l’importanza di sostenere la cultura e la musica: “Non basta avere i contenitori culturali, bisogna altresì farli funzionare tramite anche rassegne di spessore come queste”.

In collegamento il maestro d’orchestra Maurizio Colasanti e il musicista Giovanni Lanzini che il 16 aprile sarà in concerto con il suo “Clarinettissimo”, musiche da Vivaldi al pop. Si inizia il 12 marzo con un omaggio a Ennio Morricone del duo Soprano e Pianoforte Susanna Rigacci e Ivana Francisci. Nel corso della rassegna sul palco del Sollima salirà anche Martina Cascio, giovane cantante che ha vinto una puntata del programma “Tali e quali” su Rai Uno.

Abbonamenti da 50 euro; biglietti platea e palchi 10 euro, galleria 5 euro. Per gli studenti l’abbonamento a tutti gli spettacoli è di 30 euro. I biglietti e/o gli abbonamenti sono acquistabili, contattando il 320.6905330 o presso DNT Service, in via Sibilla 12.