Giacalone (Ast Marsala): “aderiamo autonomamente al distretto turistico”

” L’Associazione Strutture Turistiche Marsala (AST) ha atteso con pazienza la soluzione positiva del contenzioso tra l’Amministrazione Comunale e il Distretto Turistico per partecipare al progetto The West of Sicily, nel quale l’AST ha sempre creduto anche alla luce dei documentabili benefici che l’iniziativa ha apportato a tutti i Comuni della Sicilia Occidentale”.

E’ quanto afferma Gaspare Giacalone presidente dellAst Marsala.

” La nostra Associazione ha, in diverse occasioni, chiesto al Comune di Marsala di appianare e risolvere i problemi sorti con il Distretto Turistico ma, evidentemente, non abbiamo saputo spiegare le ragioni degli operatori turistici. A questo riguardo lasciamo aperta la conversazione con l’Amministrazione ma, nell’attesa, l’Associazione Strutture Turistiche ha ottenuto la possibilità di entrare a far parte del Distretto Turistico con tutti i suoi 27 associati e i suoi 1200 posti letto.

Da oggi, come auspicato, le strutture aderenti all’AST saranno all’interno del progetto West of Sicily ed inserite all’interno del sito www.westofsicily.com, garantendo in questa maniera anche l’inserimento della Città di Marsala, che fino a questo momento mancava.

L’adesione al Distretto Turistico è una scelta di natura economica e sociale in cui credono tutti gli operatori della Sicilia Occidentale. Marsala non deve isolarsi ma partecipare attivamente ed essere parte del processo di crescita dell’intero territorio della Sicilia Occidentale. Ci teniamo anche a specificare che la partecipazione al Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, già riconosciuto come DMO, non si contrappone alla creazione della DMO Marsala, in cui crediamo e a cui dedicheremo il massimo delle nostre energie e risorse.

Annunciamo, infine, che gli associati AST sono invitati a partecipare agli Stati Generali del Turismo della Sicilia Occidentale che si terranno presso la sede della Camera di Commercio di Trapani il 15 Marzo prossimo”.