La comparazione del dna eseguita dai carabinieri ha dato esito negativo.

Denisa Beganovic, la ragazza bosniaca di 20 anni che vive in un alloggio popolare nella periferia nord Est di Roma non è Denis Pipitone, la bambina scomparsa il 1° settembre del 2004 a Mazara del Vallo. La giovane non è dunque la piccola mazarese sparita nel nulla.