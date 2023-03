Basket serie C: Marsala in trasferta ad Agrigento

Prossima fermata Real Basket Agrigento. Il campionato regionale di Serie C Silver mette di fronte infatti gli agrigentini alla Nuova Pallacanestro Marsala nel 19° turno in programma domani, sabato 4 marzo.

Una trasferta insidiosa e dal pronostico incerto quella da affrontare per capitan Frisella e compagni. Presenta la gara la guardia Ciccio Genovese (in foto): “E’ una partita difficile che abbiamo preparato con la massima attenzione in settimana. All’andata abbiamo vinto con più di venti punti di margine, ma sappiamo bene che lontani da Marsala siamo una squadra diversa. Finalmente, dopo molto tempo dovremmo essere a pieno organico anche se Minore si è bloccato in settimana per un problema alla schiena. Vogliamo festeggiare al meglio il compleanno tondo del nostro capitano Mirko, e dare continuità alla vittoria di sabato scorso contro Patti. In casa Agrigento massima attenzione sui fratelli Fernandez che stanno viaggiando entrambi a 30 punti di media a partita”.

Palla a due alle ore 17 al palazzetto Pippo Nicosia di Agrigento.