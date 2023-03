Otium: a Marsala ciclo di incontri culturali al femminile

Alla Biblioteca Sociale Ex Libris di OTIUM, al 106 di Via XI maggio, a Marsala, è in programma per il mese di marzo si realizza un nuovo ciclo di conversazioni letterarie: IL FILO DI ARIANNA. Protagoniste di questo evento saranno le donne. Una rivincita, un’intuizione che libera dalle angosce e dal disagio di costrutti contorti e spesso sterili della mente umana e dalle barriere socio-culturali.

Sabato 4 marzo “Covare”, Giusi Russo e Pamela Giampino dialogano per raccontare uno dei modi possibili nell’approccio al processo creativo, attraverso storie e curiosità: “Di notte solo di notte”, Rossini edizioni; ci sarà un interventomusicale di EnricaCrimi. Sabato 11 marzo “Svelare”, Luana Rondinelli e Rossella Marino raccontano “Fimmine”, Flaccovio edizioni, ovvero i percorsi che conducono fuori da certe malìe che da sempre seducono e intrappolano; musica e voce di Giuliana Pantaleo.

Il 18 marzo “Riordinare”, Paola Pottino e Jana Cardinale dialogano sulla capacità di comprendere e affrontare i chiaroscuri che la vita propone in “L’inferno di Narciso, Torri del vento edizioni; musica e voce di RobertaGenna. Sabato 25 marzo “Abitare”, Daniela Gambino e Barbara Lottero esplorano le difficoltà delle relazioni nella società contemporanea in “Due fuori luogo”, Jack edizioni; il tutto accompagnato dalle esperimentazionisonore di AmbraRinaldo.

A conclusione delle conversazioni la Cantina Curatolo Arini presenterà un suo vino. I quattro eventi si svolgeranno a partire dalle ore 17. È consigliata la prenotazione. Quota crowdfunding 5 euro.