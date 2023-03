I neo funzionari ricevuti al Comune di Marsala, a breve l’assunzione

Roberta Sparla, Melania Catalano, Silvestro Bruno, Serena Gianquinto, Giuseppa Giustiniani e Pietro Barraco. Sono i vincitori del Concorso pubblico di istruttore direttivo amministrativo bandito dal Comune di Marsala, ieri a Palazzo Municipale per un primo incontro con il sindaco Massimo Grillo. Presente il segretario generale Andrea Giacalone, i sei nuovi funzionari (categoria D) hanno avuto modo di presentarsi ai vertici amministrativi e burocratici del Comune.

Quattro sono avvocati (dovranno cancellarsi dall’Albo perchè incompatibile con il ruolo pubblico a tempo indeterminato) e quasi tutti hanno svolto attività autonoma o dipendente.

“C’è tanta attesa per questo vostro ingresso al Comune e per gli altri sette funzionari tecnici il cui concorso è in dirittura d’arrivo – ha affermato il sindaco Grillo nel dare il suo benvenuto ai nuovi assunti -. Ho appreso che alcuni di voi hanno già esperienze di lavoro in Enti Pubblici e questo ci aiuterà nella scelta dei servizi da assegnarvi. In ogni caso, cominceremo a colmare la carenza di funzionari – veri motori delle procedure amministrative – laddove si è in emergenza, tenuto conto che da qualche decennio non si svolgevano concorsi al Comune”.

Riguardo alla loro immissione in servizio, si prevede che – rispettati i preavvisi di legge per chi ha un’occupazione e rimosse le eventuali incompatibilità – entro il mese di marzo tutti e sei i funzionari saranno a lavoro.