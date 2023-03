Marsala: giovane si spoglia e cammina tra le auto sul Lungomare

Un ragazzo molto giovane, ha seminato il panico sul Lungomare Maltese di Marsala. In mattinata, quello che sembra uno studente, vestito come se dovesse andare a scuola, felpa e jeans, ha iniziato a camminare in strada, tra le auto che sfrecciavano, mettendo in pericolo la sua incolumità e spaventando gli automobilisti.

Il giovane poi si è spogliato, restando in mutande. Si è buttato anche più volte per terra fino all’arrivo di una volante della Polizia che lo ha bloccato.

Bisognerà adesso capire, tramite intervento medico, che cosa ha provocato questo problema.