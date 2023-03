Karate Marsala allo stage tecnico: due nuove cinture nere

Domenica di stage tecnico ed esami di dan a Palermo per migliorare il già alto livello della Karate Marsala diretta dal Maestro Vito Genna. “Per raggiungere certi risultati si deve intensificare la preparazione e rinunciare a tante cose, ora specialmente che il gioco si fa duro dobbiamo farci trovare pronti, ne vale il buon nome del nostro club e dello sport marsalese”, afferma il tecnico lilybetano.

In questa occasione sotto la guida del Maestro Vito Genna di Marsala con Milazzo e Virzì di Palermo, oltre alla preparazione agonistica per i prossimi impegni, hanno partecipato gli esami per cintura nera due veterani: Francesco Pantaleo e Matteo Angileri. Gli stessi hanno ripreso il percorso dopo 15 anni di inattività, coronando il sogno dell’ambita cintura a distanza di anni dividendo la passione con i figli e coetanei.