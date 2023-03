Marsala celebra la Giornata Internazionale della Donna con una serie di eventi

Diversi gli appuntamenti a Marsala nell’ambito della “Giornata Internazionale della Donna”, con momenti di incontro sulla condizione femminile nel corso del mese di marzo. Sono promossi dall’Amministrazione Grillo e coordinati dalla vice sindaco Valentina Piraino, in collaborazione con la Commissione consiliare Pari Opportunità. “Assieme ad altre Associazioni, abbiamo creato occasioni di confronto sulla tematica femminile, con iniziative che si svolgeranno lungo tutto il mese di marzo – afferma Piraino -. Oltre che con la cittadinanza, i momenti di riflessioni coinvolgono anche le Scuole, luoghi di estrema importanza per far crescere la cultura dei diritti e delle libertà”.

Si comincia stasera – Teatro Impero, ore 21:30 – con la compagnia teatrale Instabile che presenta la commedia in due atti “5 Minuti. Storia di tre giovani donne”, per la regia di Nicola Auletta, con Serena Tumbarello, Giuliana Cannizzaro ed Elettra De. Storiadi tre giovani donne”. Lo spettacolo sarà preceduto da un momento di confronto tra Rappresentanti istituzionali e Associazioni femminili.

Sabato 4 – Biblioteca sociale Otium, via XI Maggio 106 (ore 17) – la presentazione del libro “Di notte solo di notte” di Giusi Russo. L’appuntamento fa parte del ciclo di conversazioni letterarie “Il Filo di Arianna”, dove le protagoniste sono donne siciliane, e che proseguiranno l’11 (Fimmine, di Luana Rondinelli), il 18 (L’Inferno di Narciso, di Paola Pottino) e il 25 marzo (Due fuori luogo, di Daniela Gambino)

Domenica 5 – Convento del Carmine, ore 11 – la cittadinanza è invitata a partecipare alla collocazione della “Scarpa Rossa” donata dal Rotaract Club Marsala lo scorso anno e simbolo, per antonomasia, della lotta alla violenza contro le donne.

La prossima settimana, altri due appuntamenti: martedì 7, al Teatro comunale “Sollima” (ore 10:30 per gli studenti; alle ore 17 con la cittadinanza), Francesca Maccani presenta il suo libro “Le Donne dell’Acquasanta”, nell’ambito del progetto “Patto per la Lettura” e in collaborazione con la “Libreria Mondadori”. A seguire, venerdì 10, “Spazio Donna” – Complesso San Pietro, ore 17:30 – mette a confronto le riflessioni di Rappresentanti istituzionali. Interverranno Valentina Piraino (vice sindaco), Maria Basiricò (vice presidente Spazio Donna), Giuliana Zerilli (presidente Commissione PP.OO.), Pier Giorgio Giacalone (presidente Commissione Affari Generali), Linda Licari (circolo Nilde Iotti), Gabriele Di Pietra (consigliere comunale), Domenica Venuti (sindaco di Salemi), Stefano Pellegrino (deputato regionale) e Rossana Titone (presidente Spazio Donna). Il sindaco Massimo Grillo porterà i saluti della Città.

Le iniziative di marzo per la “Giornata Internazionale della Donna” si concluderanno con altri due appuntamenti. Il 15, al Cinema Golden (ore 20.30 e ore 22) la proiezione del film “Primadonna” di Marta Savina. Protagonista è l’attrice marsalese Claudia Gusmano che interpreta Lia Crimi, donna forte, determinata, coraggiosa che rifiuta un matrimonio riparatore nella Sicilia degli anni Sessanta. In sala sia la regista che l’attrice. Infine, il 20 marzo, Giulia Accardi presenta il suo libro “Il potere dell’imperfezione”. Promosso dalla Commissione PP. OO., l’autrice incontrerà gli studenti nel Complesso San Pietro alle ore 9:00.