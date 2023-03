Giornata europea della logopedia: il 6 marzo workshop a Marsala

È rivolto principalmente a genitori, insegnanti ed assistenti alla comunicazione che volessero approfondire il tema dello sviluppo comunicativo e linguistico del bambino nei vari contesti di vita, l’evento informativo-formativo “Contesto, comunicazione e linguaggio”, organizzato dallo Studio ComunicAzione di Marsala in occasione della Giornata Europea della Logopedia, il prossimo lunedì 6 marzo 2023.

“Oggi sappiamo bene – spiega il dottor Farruggio Nazareno, terapista e assistente analista – quanto sia importante una diagnosi precoce per poi progettare ed implementare interventi altrettanto precoci, elemento fondamentale per l’esito e la buona riuscita di un intervento abilitativo”.

“L’informazione, la cultura, sono in questo senso funzionali- aggiunge- per questo tra i nostri propositi c’è proprio quello di organizzare incontri ed eventi, formativi ed informativi, al fine di approfondire tematiche che aumentino la possibilità di intercettare i campanelli d’allarme di un disturbo socio – comunicativo”.

“L’individuazione tempestiva dei fattori predittivi di un disturbo del linguaggio in età evolutiva – spiega la dottoressa Maria Monteleone, logopedista – permette di impattare l’effetto che il disturbo stesso può avere sulla sfera comunicativo – relazionale, sull’ambito emozionale, sulla pragmatica e sullo sviluppo delle competenze cognitive superiori. Una presa in carico precoce può consentire la migliore stimolazione delle abilità del bimbo nel rispetto delle sue competenze al fine di migliorare il profilo funzionale, guardando ad obiettivi a breve, medio e lungo termine”.

Cinque, in particolare, i seminari gratuiti– a cura di professionisti che fanno parte dell’équipe multidisciplinare dello studio- in programma nel pomeriggio del 6 marzo: alle ore 16 “Parliamo di TACT”, con il Dottor Farruggio Nazareno, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, la dott.ssa Valentina Sucameli e la dott.ssa Cristina Barraco, psicologhe; alle ore 17 i seminari “Le funzioni esecutive all’interno del setting logopedico, a scuola e a casa”, a cura della Dott.ssa Maria Monteleone, logopedista magistrale, e “Potenziare le competenze genitoriali per sostenere lo sviluppo linguistico e comunicativo del bambino” a cura della Dott.ssa Daniela Medusa, psicologa psicoterapeuta e analista del comportamento (ABA); alle ore 18, “Costruire competenze abilitative in gruppo”, con la dott.ssa Mariarosaria Paternò, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, e la dott.ssa Marianna Asta, logopedista, e sempre allo stesso orario, “L‘importanza dell’intervento a scuola: strategie e strumenti per potenziare l’apprendimento degli operanti verbali”, a cura della Dott.ssa Irene Giammarinaro, pedagogista clinica, e della Dott.ssa Flavia Tumminello, pedagogista ed educatrice.

La volontà dell’intera équipe multidisciplinare è quella di coinvolgere tutte le figure educative di riferimento dei bambini, affinché tutte insieme concorrano a costruire consapevolezza circa le modalità con cui sostenere e sviluppare le potenzialità comunicative dei piccoli all’interno di ambienti naturali (casa, scuola, spazi ludico – ricreativi).

Gli incontri si terranno nei locali dello Studio di ComunicAzione- Studio clinico riabilitativo multidisciplinare, a Marsala in corso Gramsci 151-157 lato B.

