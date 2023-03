De Luca lancia l’assemblea costituente: “banco di prova le europee 2024”

“Lavoriamo per questa federazione che ci porterà a un banco di prova importante, le elezioni europee del 2024. Prima ci saranno iniziative sul territorio, ci saranno le amministrative in varie città capoluogo. Dobbiamo sottoscrivere un documento valoriale a cui stiamo già lavorando con 35 associazioni: il Sud chiama e il Nord risponderà”. Lo dice Cateno De Luca, lanciando a Roma l’assemblea costituente di Sud chiama Nord. “Con questa assemblea costituente Sud chiama Nord lancia un appello a tutti i movimenti civici regionali e locali per una federazione che porti al centro del dibattito la politica del buonsenso e chiuda la fase delle iperbole e dei like. Basta a questo stillicidio che viene portato avanti ora con una estremizzazione collegata all’autonomia differenziata”. (DIRE)