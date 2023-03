Caterina Marino, assessora al Comune di Petrosino, candidata capolista alle scorse primarie del Partito Democratico, a sostegno della lista “Parte da Noi” della candidata Elly Schlein, dopo il risultato di domenica scorsa che ha decretata proprio la sua elezione alla segreteria nazionale, è stata eletta nell’Assemblea Nazionale dei Democratici.

“È stato uno sforzo collettivo, è una vittoria di tutti – ci ha detto Caterina Marino -. Petrosino ha risposto in maniera estremamente positiva alla chiamata al voto delle primarie di domenica scorsa ribaltando, come successo anche su scala nazionale, il risultato delle primarie dei circoli: segno che c’è una viva comunità democratica fuori dal partito che ha scelto di identificarsi in una leader giovane, donna, europeista, convintamente di sinistra come Elly Schlein. In entrambi i casi è stato un risultato storico. Adesso però inizia il lavoro vero e sono orgogliosa di poter avere un ruolo attivo nello sforzo collettivo verso un Partito Democratico più femminista, più inclusivo, più ecologista, più giovane, più di sinistra”.

Nel collegio Trapani-Agrigento, infatti, risultano assegnati 6 seggi (voti validi: 12914), dove, per la “mozione Schlein, risultano eletti, oltre a Caterina Marino, anche Giovanni Picone e Mariolina Bono. Per la “mozione Bonaccini” invece, sono stati eletti Valentina Villabuona, Mario Castronovo ed Eleonora Sciortino. Marino, è convinta sostenitrice della deputata ed ex vice Presidente della Regione Emilia-Romagna:

“Le idee della Schlein mi hanno convinto da subito. E’ una donna di sinistra che vuole dare una sterzata in quella direzione al partito. Insomma fare e dire cose che la sinistra da tempo non fa più. Sono convinta che se dovesse, come io mi auguro, essere eletta, il Partito democratico si occuperebbe di più e meglio dei temi che stanno a cuore alla sinistra e in particolare ai giovani”.