Pesce non tracciato, i Carabinieri di Trapani multano attività ittiche

I Carabinieri della Motovedetta CC 811 Pignatelli di Trapani, all’esito di mirati servizi di polizia marittima finalizzati alla prevenzione di illeciti alimentari nella filiera ittica, hanno elevato, a carico del titolare di una pescheria del trapanese, una sanzione amministrativa di 1.500 euro per violazioni riscontrate durante il controllo.

I militari dell’Arma acclaravano la presenza di prodotti ittici privi della documentazione attestante la loro tracciabilità/etichettatura. Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri della Motovedetta d’Altura di Trapani contestavano un ulteriore sanzione amministrativa a carico di altro soggetto per la violazione del codice della navigazione in quanto a bordo del motopesca vi era un lavoratore non regolarmente iscritto. La violazione è stata poi trasmessa alla locale Capitaneria di Porto per le incombenze del caso.