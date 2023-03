Marsala Gym Lab è da “Gold” alla prima prova del Campionato Regionale

Sabato 25 febbraio a Catania, si è tenuta la Prima Prova del Campionato Regionale Individuale Gold Allieve L1 ed L2 (classi 2015/2014/2013) e la Seconda prova per le Allieve L3 ed L4 (classi 2012/2011) della Federazione Ginnastica d’Italia.

Un campionato riservato a chi si vuole approcciare all’alta specializzazione, complesso e che richiede una cura minuziosa della base. Nella palestra della Ionica Gym, società che milita nei Campionati di Serie A1, le giovani ginnaste dell’Asd Marsala Gym Lab hanno ben eseguito le loro composizioni ottenendo gratificanti punteggi e ottimi stimoli per il futuro. Nella categoria L1 Sofia De Filippi conquista l’oro seguita da Asia Bernardone che ha ottenuto un argento; nella categoria L2 oro anche per Gioia Di Gregorio.

L’ 11 e il 12 febbraio a Spadafora, alla Prima Prova del Campionato a Squadre Silver, le Allieve LA- LB- LC e le LB – LC Junior e Senior della Marsala Gym Lab hanno ottenuto un argento, due bronzi e un quinto posto. A riposo per la seconda prova di Campionato, proseguono gli allenamenti in palestra in vista della Prima Prova del Campionato Individuale di fine marzo.