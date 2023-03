Lutto nell’enologia siciliana, è morto Francesco Tiralongo

Lutto nel mondo del vino. E’ venuto prematuramente a mancare all’affetto dei suoi cari Francesco Tiralongo, amministratore delegato dell’azienda siciliana Baglio di Pianetto. “Sgomento e dolore per l’improvvisa scomparsa” viene espressa da una nota aziendale. Sposato, padre di due figlio, Francesco Tiralongo aveva 55 anni. In precedenza aveva lavorato con altre aziende prestigiose del mondo enologico, come Marchesi de’ Frescobaldi, Mionetto, Donnafugata, Cantine Settesoli. Tra le sue passioni, anche quella per il rugby che lo ha portato a collaborare con l’Asd I Fenici di Marsala.

“In questo momento di immenso dolore” – afferma il presidente Dominique Marzotto –la Famiglia Marzotto insieme a Veronica Marzotto, Roberto Notarbartolo di Villarosa, Jerome Desforges de Bragelongne e tutti i loro figli, esprime la sua vicinanza e il proprio affetto alla famiglia di Francesco Tiralongo per la sua improvvisa e prematura scomparsa. È stato per noi un amministratore dedicato e un amico leale, un esempio di responsabilità e apertura mentale, la cui esperienza e impegno sono stati fondamentali per il successo dell’azienda. In particolare, vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla moglie Chiara e ai figli Nicolò ed Eugenia in questo momento di incommensurabile dolore. Lo ricorderemo sempre con grande affetto, continuando a tener presente il suo ricordo nel lavoro di tutti i giorni”.

“In questi anni di collaborazione con Francesco Tiralongo”, – dichiara Pierluigi Ventura, Vicepresidente di Baglio di Pianetto – “abbiamo apprezzato non solo la sua competenza, ma anche la sua grande umanità. È stato facile per tutti noi entrare in sintonia con lui, ma ora è incredibilmente difficile doversi privare del suo contributo e della sua compagnia. Francesco ha lasciato un segno indelebile nella nostra azienda, ed è stato una figura di grande ispirazione per tutti noi. La sua idea di innovazione è diventata per Baglio di Pianetto un piano strategico che ci ha fatto guardare con rinnovata ambizione al nostro futuro. La sua presenza e il suo lavoro saranno ricordati quotidianamente e la sua eredità sarà il nostro faro”.

La notizia della prematura scomparsa di Francesco Tiralongo ha suscitato commozione anche negli ambienti comunali. Il sindaco Massimo Grillo ha commentato: “Una triste notizia. Oltre a essere un affermato professionista nel settore enologico, Francesco Tiralongo era un uomo dal cuore grande. Durante la prima fase di emergenza sanitaria, era stato tra i primi volontari del Centro operativo – allestito presso il Comando della Polizia municipale – ad adoperarsi per la raccolta delle derrate alimentari e la conseguente distribuzione alle famiglie bisognose. Manifestiamo la nostra vicinanza alla famiglia in un momento di così grande dolore”.