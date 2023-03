Incidente mortale a Mazara, non si fermano all’Alt della Polizia e si schiantano

Incidente mortale nella notte alla periferia di Mazara del Vallo, nel trapanese, il bilancio è di un morto e due feriti. Tre giovani non si sono fermati ad un posto di blocco della Polizia tra via Salemi e via della Pace.

La la vettura, lanciata a forte velocità, si è schiantata contro un muro dopo un inseguimento della Polizia. Per l’impatto l’auto si è accartocciata ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i tre ragazzi dall’abitacolo. Uno di loro, di appena 20 anni, non ce l’ha fatta. Gli altri due feriti sono stati trasportati al vicino ospedale. E’ stata aperta un’inchiesta.

Una Peugeot con a bordo 4 persone di origine straniera non si sarebbe fermato al posto di blocco in corso Vittorio Veneto.

Probabile che il manto stradale forse viscido a causa della pioggia.