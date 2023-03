Erice affiderà la gestione dei bagni pubblici

La Giunta comunale di Erice, con delibera n. 33 del 28/02/2023, ha approvato l’autorizzazione all’affidamento dei bagni pubblici di Porta Trapani e via Argentieri (centro storico), a seguito di stipula di una convenzione, attraverso una procedura ad evidenza pubblica. La concessione avrà una durata di cinque anni, rinnovabile per ulteriori cinque. Con la stessa delibera si approva, inoltre, lo schema di avviso pubblico per l’individuazione dell’eventuale soggetto affidatario del servizio, demandando la predisposizione degli adempimenti al responsabile del 7° settore – Turismo e cultura, eventi e centro storico, dott. Salvatore Denaro.

«Il servizio per la gestione dei bagni pubblici era scaduto e, dunque, in previsione della stagione estiva, anche a seguito di un confronto con la II Commissione consiliare, abbiamo ritenuto di dover dare il via alle procedure per l’affidamento che saranno curate dal dott. Salvatore Denaro – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora Rossella Cosentino –. Tali procedure porteranno alla stipula di una convenzione con il soggetto giuridico che sarà ritenuto idoneo alla gestione dei bagni pubblici, un servizio importante per l’utenza, ma anche un modo per migliorare l’immagine della nostra Città».

«A nome di tutti i componenti della Commissione da me presieduta, ringrazio l’Amministrazione comunale per aver voluto attivare le procedure – commenta Antonio Pierucci, presidente della II Commissione consiliare –. È questo un argomento che ci stava molto a cuore e che abbiamo trattato, confrontandoci con l’Amministrazione, dopo aver ricevuto apposite sollecitazioni da cittadini ed esercenti del nostro centro storico. L’approvazione della delibera testimonia che la fattiva collaborazione tra gli organi istituzionali è uno dei passaggi fondamentali per rendere alla cittadinanza servizi il più possibili funzionali ed efficienti».