A Trapani un laboratorio di politica a cura del professor Cavadi

«Una delle offese che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza alla politica» affermava il deputato della Costituente Piero Calamandrei. Oggi, il professor Augusto Cavadi, preferisce più nettamente affermare: «l’unica alternativa possibile all’ideologia è la clava»!

Di politica e delle diverse ideologie che la guidano, ci si confronterà in un laboratorio culturale che si svolgerà a Trapani, promosso ed organizzato dal movimento politico “Sinistra Libertaria” e curato dal docente palermitano prof. Augusto Cavadi.

Il primo incontro si svolgerà mercoledì 1 marzo, con inizio alle ore 18, ospiti del tempio della Chiesa Valdese di via Orlandini 38 a Trapani, organizzazione sempre pronta a sostenere confronti sociali, e tratterà il tema della presunta “crisi delle ideologie”.

I successivi incontri, con cadenza mensile, tratteranno, invece, le varie ideologie del 900, dal comunismo al liberalismo, dal conservatorismo alla socialdemocrazia, dalla dottrina sociale cattolica al fascismo, all’ambientalismo e fino all’anarchismo.

«Possiamo e dobbiamo “elasticizzare” le nostre idee-guida in campo etico-politico, (…) possiamo e dobbiamo essere pronti a rivederle, a correggerle, ad integrarle, (…) ma se rinunziamo al confronto – e allo scontro – ideologico, non ci resta che accettare il deserto dell’omologazione mondiale forzata e repressiva ( in cui uno, o pochi, pensano per tutti )», sanziona il professor Cavadi nel suo libro “La bellezza della Politica” (ed. Di Girolamo, Trapani) da cui il laboratorio ha preso origine.