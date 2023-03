Tennis: in Serie C battuta d’arresto per il team Sunshine di Marsala

Battuta di arresto prevedibile nella 2ª Giornata del Campionato nazionale di Serie C maschile del team Morana Salus del Sunshine Biotrading Tennis Club Marsala, contro la fortissima compagine del Tennis Club Caltanissetta per 5 a 1. Buone le prestazioni nei singolari di Andrea Adamo e Giorgio Parisi che hanno lottato fino alla fine prima di cedere i loro incontri. Il punto della bandiera è arrivato dal doppio Franchino/Galfano al tie break decisivo. Questa sconfitta non pregiudica il cammino del club marsalese verso i playoff. Domenica prossima 5 Marzo, sempre sui campi di casa il Morana Salus Team affronterà l'altra corazzata del girone, il Tc Kalaja Palermo dei fratelli D'amico. Questi i risultati: Team Morana Salus Sunshine Biotrading/Tc Caltanissetta 1/5; Trimarchi/Fernandez 16 26; Parisi/Cardinale 46 36; Franchino/Ragonese 16 16; Adamo/Colore 75 26 46; Parisi Trimarchi/Ragonese Cardinale 46 36; Galfano Franchino/Fernandez Lo Destro 36 60 108.