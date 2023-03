Sorelline abusate da tredicenni e riprese col cellulare, la madre denuncia

La denuncia di una madre di due ragazzine di 12 e 13 anni ha portato alla luce un atroce caso di abuso sessuale su minori.

Secondo quanto riportato, due tredicenni avrebbero costretto le sorelline a compiere atti sessuali e avrebbero ripreso il tutto con un cellulare, diffondendo poi il video in vari gruppi WhatsApp.

La madre delle ragazzine ha deciso di presentarsi alle autorità e formalizzare una denuncia nei confronti dei due minorenni.

I fatti risalirebbero a luglio e agosto dello scorso anno, quando i due ragazzi avrebbero portato le due ragazze in una casa situata in un Comune della provincia di Agrigento, minacciandole di non farle uscire e costringendole a compiere atti sessuali.

La vicenda ha avuto gravi ripercussioni sulla vita delle vittime, che sarebbero state oggetto di richieste sessuali da parte dei compagni di classe dopo la diffusione del video.