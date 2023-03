Sfide innovative per il territorio, 11 comuni trapanesi a confronto

Molto partecipato, da parte dei sindaci e dei funzionari dei comuni del territorio, il workshop tematico organizzato nell’ambito del progetto “West Sicily 2034” che si è svolto questa mattina al Palazzo Municipale di Trapani. Si tratta del secondo appuntamento del ciclo di eventi in programma fino a giugno 2023 volti a rafforzare la rete territoriale e sviluppare una vera e propria strategia comune per affrontare le sfide future in materia di digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

L’incontro di oggi, nello specifico, ha rappresentato una prima analisi delle strategie dell’Area Urbana Funzionale (FUA) e delle ipotesi di sistema di governance, al fine di realizzare una integrazione con la più ampia strategia di Area Vasta che comprende tutti i 25 comuni del territorio.

Sono 11, nell’area trapanese, le amministrazioni interessate dall’Area Urbana Funzionale, unione nata per progettare e pianificare le risorse finanziarie territoriali previste dal PR-FESR 2021-2027. In particolare, si tratta dei comuni di: Trapani, Erice, Valderice, Buseto Palizzolo, Petrosino, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo, Misiliscemi, Paceco.

I prossimi appuntamenti in programma sono fissati per giorni 7,9 e 10 marzo: saranno cinque i tavoli territoriali, con le istituzioni del territorio, suddiviso in aree omogenee (Trapani e Agroericino, Belice, Litorale Sud, Golfo di Castellammare, Isole minori) per definire le linee guida del documento strategico.

Obiettivo del progetto West Sicily 2034 – a regia del Dipartimento della Funzione Pubblica, promosso dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, con Trapani Comune capofila – è dotare l’Area Vasta trapanese di uno strumento innovativo in grado di governare lo sviluppo in modo responsabile e sostenibile, sviluppando una vision territoriale basata sui sei assi strategici individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, declinati secondo le peculiarità del territorio della Sicilia Occidentale.

Per ulteriori informazioni e per scoprire le tappe del percorso è possibile consultare il sito www.westsicily2034.it.