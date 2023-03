Rifiuti e panchine divelte sulla costa marsalese, quando una bonifica?

Tra poco entra marzo, che darà il via alla Primavera, e già in molti guardano verso il mare e la costa. Il Lungomare di Marsala è invaso di posidonia, soprattutto nella zona dell’ex lido Pakeka sempre più pericolante e transennato alla buona. Se non si interviene si rischia seriamente qualche nefasto evento nell’area.

panchina Parco Salato 2023

Sicuramente da marzo e aprile l’Amministrazione comunale dovrà pensare seriamente ad assegnare il servizio di pulizia spiagge prima che arrivino posti caldi e l’estate. La situazione non migliora nella costa del Parco del Salato, in via Colonnello Maltese: la costa è, in pratica, fatta di posidonia e per fortuna, visto che protegge la nostra costa dall’erosione.

Ma tra una pianta marina e un’altra ci sono rifiuti, bottiglie di vetro e di plastica, persino pezzi di attrezzature del Parco giochi, come una panchina che poi qualche incivile ha lanciato. Tutto in balia dei gabbiani sullo sfondo. E’ da anni che l’area necessità di una bonifica, sarà la volta buona?