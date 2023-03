Premio letterario Città di Erice, la quinta edizione il 27 agosto

La scrittrice e filologa Silvana Grasso sarà la presidente della giuria del Premio letterario Città di Erice, ideato e organizzato dall’Associazione Salvare Erice e patrocinato dal Comune di Erice.

Silvana Grasso, “tra le voci più necessarie della nostra narrativa”, come definita da Bruno Quaranta di Tutto-Libri La Stampa, è una scrittrice poliedrica, ha pubblicato libri di successo con le più importanti case editrici nazionali e i suoi libri sono tradotti in inglese, greco, tedesco e olandese. Scrive anche per il teatro e i suoi lavori sono messi in scena in diverse città italiane. Vincitrice di molti premi letterari, tra i quali il premio Mondello, il Grinzane Cavour, il premio Flaiano e il premio Brancati.

La premiazione si terrà domenica 27 agosto a Erice, in un luogo ancora da stabilire.

Il Premio letterario Città di Erice, giunto alla V edizione, quest’anno si arricchirà di contenuti e potrà contare sulla presenza di personalità del mondo della letteratura e del giornalismo che accresceranno il valore della manifestazione dedicata ai libri e agli scrittori che, nel corso del 2022, hanno raccontato la Sicilia nelle sue tante sfaccettature.

L’organizzazione del Premio è partita da tempo. Un Comitato di lettura, composta da dieci lettori, in queste settimane sta leggendo i dieci libri segnalati da circa sessanta librerie indipendenti di tutta Italia. Dalle loro valutazioni emergeranno i tre finalisti che verranno sottoposti alla Giuria di qualità che sceglierà il vincitore.

La giuria di qualità è composta da sette membri. Vi fanno parte la presidente Silvana Grasso, la scrittrice e francesista Daria Galateria, Guido Barbieri drammaturgo e musicologo, la scrittrice Simona Lo Iacono vincitrice del premio letterario 2022, Giacomo Pilati scrittore e giornalista, Dino Petralia ex magistrato e appassionato di letteratura e Leonardo Cersosimo studente del Liceo Classico Fardella-Ximenes.