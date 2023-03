Un nuovo plesso scolastico per gli studenti di Pantelleria

È stato inaugurato questa mattina a Pantelleria il nuovo plesso scolastico in località Santa Chiara, che ospiterà gli studenti dell’Istituto superiore “Vincenzo Almanza”. Al taglio del nastro ha partecipato l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, insieme al sindaco dell’isola, Vincenzo Campo, al Commissario straordinario del Libero Consorzio di Trapani, Raimondo Cerami, al Provveditore agli studi di Trapani, Antonella Vaccara, e al dirigente scolastico Antonio Provenza. I locali sono stati benedetti da Don Melchiorre Josephraj.

«Oggi – ha sottolineato l’assessore Turano – diamo una nuova casa agli studenti di Pantelleria, realizziamo un sogno che abbiamo costruito pezzo per pezzo con fatica e determinazione. È un sogno che sento in parte mio considerato che da ultimo presidente della Provincia di Trapani diedi l’impulso per far partire questo progetto che oggi è realtà».