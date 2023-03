Coppa Italia: un pari tra Catania e Marsala Calcio Femminile

Finisce 2 a 2 la gara tra il Catania e il Marsala Calcio Femminile, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia Regionale disputata il 26 febbraio scorso al Comunale Nesima del capoluogo etneo. Grande presenza di appassionati spettatori, testimoni di una combattutissima sfida che come previsto ha riservato grande spettacolo sin dai primi minuti del match, firmato dalla doppietta di Musumeci per le catanesi e dai due rigori assegnati e trasformati in gol dalle marsalesi Alcamo e Termine.

“È un ottimo risultato, ottenuto in un campo molto difficile e contro una squadra forte e preparata che alle spalle ha una società ben organizzata, che tengo anche a ringraziare per l’ospitalità ed il trattamento riservatoci – commenta coach Valeria Anteri -. Per quanto riguarda noi è stata una gara un po’ sottotono dove a tratti ha prevalso la fisicità – continua il tecnico azzurro -. Quello che mi aspettavo è avvenuto, cioè un’ottima prova di carattere delle mie ragazze che soprattutto nel secondo tempo hanno dimostrato di cosa sono capaci. Come ho già detto a noi il risultato non dispiace, anche perché sotto il profilo del gioco il Catania ai punti avrebbe meritato anche di più”.

Terminata la trasferta, le azzurre sono già al lavoro per ospitare le rossoazzurre al comunale “Nino Lombardo Angotta” per il ritorno, domenica 5 marzo alle ore 15.