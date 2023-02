Volley: niente da fare per la Sigel Marsala in Friuli

Termina con il medesimo risultato dell’andata di tre set a zero la partita di ritorno al Palazzetto dello Sport Martignacco (Udine). Nel domicilio di Itas Ceccarelli Group Martignacco non è bastato alla Seap-Sigel Volley Marsala disputare un primo set incoraggiante e da cui estrapolare il buono della prestazione in ottica di Anthea Vicenza, rendendosi protagonista di un maxi recupero partito dai colpi offensivi di Serena Moneta e Monika Salkute al passaggio del 16-10 per poi impattare 24-24 e costringere le valenti avversarie di giornata a rimandare l’esito ai sempre insidiosi vantaggi poi terminati 28-26 e in cui sono state annullate da parte di Marsala due palle set.

Il secondo parziale è quello approcciato meno bene dei tre complessivi giocati dalle giovani di Buonavita, con le schiacciatrici Cabassa e Bole per le udinesi che sono state dominanti e il set scivola via, a seguito di un finale solido riscontrato dalle biancoblu di coach Gazzotti, per 25-17. Il terzo e ultimo parziale, con Salkute lasciata praticamente a riposo, Itas Ceccarelli Group Martignacco non scappa via subito perché almeno nella fase iniziale si procede “a braccetto”.

Il punto a punto ingaggiato dalle lilybetane vede arrestare la loro corsa giunte alla situazione di 16-15 per chi giocava in casa. Il break giusto lo infila Martignacco che si aggiudica set, partita ed incontro per 25-18 sempre con Cabassa in cattedra e premiata Mvp, cui a fine contesa si conteranno per lei 12 timbri. Da parte della Seap-Sigel Marsala rispetto ai tre set giocati l’unico elemento che si è attestata in doppia cifra è Serena Moneta con 10 punti.

Nel complesso di quello che l’esibizione ha espresso non una malvagia prova della squadra allenata dal nuovo Eraldo Buonavita quella di Udine, ma la Seap-Sigel Marsala tiene botta all’avversaria, come nelle altre partite e come accaduto in passato, fino a un certo punto per poi imboccare un sentiero e smarrirsi.

Tabellino di gara

Itas Ceccarelli Group Martignacco–Seap-Sigel Marsala: 3-0 [28/26; 25/17; 25/18]

Itas Ceccarelli Group Martignacco: Allasia 2, Wiblin 14, Guzin 6, Bole 13, Cortella 1, Eckl 1, Tellone (L), Cabassa 12, Modestino 6, Bassi 1, Granieri 1, Lazzarin. Coach: Marco Gazzotti.

Seap-Sigel Marsala: Bulovic 6, Frigerio 3, Salkute 7, Moneta 10, Deste 4, Ghibaudo 3, Norgini (L), Garofalo 2, Szucs 1. Ne: Guarena. Coach: Eraldo Buonavita; vicecoach: Lucio Tomasella.

Arbitri: Barbara Manzoni di Malgrate (Lecco) e Marco Pernpruner di Trento

Mvp: Linda Cabassa