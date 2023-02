Marsala sostiene il Misaac per stabilizzare gli assistenti alla comunicazione

Internalizzare la funzione di assistenza all’autonomia e comunicazione nei ruoli dello Stato, con conseguente stabilizzazione dei lavoratori che svolgono tale servizio all’interno delle scuole. È quanto si propone il Misaac, il Movimento che – nella giornata di oggi – ha indetto un flash mob nazionale a sostegno del relativo Disegno di Legge in discussione al Senato (Commissioni 7^ e 10^).

Anche a Marsala, alle 15.30 in Piazza della Repubblica, il Comitato locale Misaac ha preso parte all’iniziativa cui l’Amministrazione comunale manifesta supporto e solidarietà.

“Abbiamo fatto quanto possibile per assicurare il servizio nelle scuole – afferma il sindaco Massimo Grillo -; ma un altro aspetto importante è quello di chi svolge funzioni così delicate e che ha il diritto di avere riconosciuta la propria dignità di lavoratore a livello nazionale, abbandonando la situazione di precariato in cui puntualmente si ritrova”.

In pratica, il DDL mira a fa rientrare tra i ranghi ministeriali gli assistenti all’autonomia e comunicazione – così come già avvenuto per i docenti di sostegno – ponendo fine all’esternalizzazione di un servizio scolastico essenziale e obbligatorio che, per la sua precarietà, crea disagio tra gli alunni e apprensione tra le famiglie.

La vice sindaco Valentina Piraino, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, ha partecipato al flash mob di questo pomeriggio.