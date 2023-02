Come fare colpo al primo appuntamento? Comincia dall’abito giusto…

Alcune regole da seguire per far colpo

Tanti gli interrogativi che ci poniamo quando, finalmente, si presenta l’occasione per trascorrere del tempo con la persona che ci piace. L’euforia, a volte, ha il sopravvento. Ma a prevalere sono anche ansia e paura di fallire. E allora? Come comportarsi al primo appuntamento? Il timore di fare figuracce o di non avere l’occasione per una seconda uscita sono dietro l’angolo.

Non si può scrivere un vero e proprio manuale su come comportarsi e non esiste un vero e proprio codice da seguire, ma ci sono delle semplice regole da conoscere e che possono essere di grande aiuto. Scopriamo allora quali sono i suggerimenti da mettere in pratica per aumentare le probabilità di successo del vostro primo appuntamento!

Siate voi stessi

Andare rilassati al primo appuntamento è la prima regola da seguire. Anche se sembra difficile, mettete da parte ansia ed emozione per l’incontro, siate voi stessi.

Curate l’aspetto e mostrate il vostro interesse

Al primo appuntamento è importante presentarsi in modo adeguato, scegliendo con cura l'abbigliamento per mostrare interesse a partire dall'aspetto esteriore.

Inoltre, oltre ad un abbigliamento adeguato, tenete viva la conversazione mettendoci il giusto entusiasmo. È davvero irritante presentarsi all’incontro con un aspetto trasandato, oppure comportandosi come se si preferisse essere altrove.

Siate gentili e rispettate le regole per una buona conversazione

E’ importante comportarsi con rispetto, proprio come si farebbe con un’amica. È importante poi conoscere le regole per una buona conversazione: voi parlate e lui ascolta, lui parla e voi ascoltate, alternandovi senza il rischio di sopraffazioni. Parlate dei vostri interessi e chiedete all’altro quali sono le sue passioni, senza dimenticare di aggiungere un pizzico di ironia alla conversazione: è anche un modo per tastare il terreno per una possibile relazione.

Evitate certi argomenti

È altrettanto utile sapere anche quali sono le cose da non dire al primo appuntamento: argomenti da evitare sono: politica, problemi di salute, soldi, meglio aspettare di essere più intimi per affrontare certe questioni.