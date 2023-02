Civicamente Marsala: “denunciamo lo stato di abbandono e incuria delle fontane marsalesi”

I consiglieri comunali Leonardo Orlando e Gabriele Di Pietra del gruppo consiliare Civicamente con una nota indirizzata la sindaco Massimo Grillo e all’assessore Ivan Gerardi, chiedono se siano stati pianificati e calendarizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come ad esempio la sabbiatura e il ripristino del livello dell’acqua, nonché di revisione degli impianti idraulici ed elettrici delle fontane presenti in città.



“È chiaro- affermano gli esponenti di opposizione – che manca una corretta programmazione nelle manutenzioni dei beni comuni. La fontana di piazza Fiera – Strasatti, ad esempio, dopo l’intervento dei “Picciotti di Strasatti” che in occasione del Natale ne hanno tutelato l’ordine e il decoro, non ha più avuto alcuna attenzione da parte dell’amministrazione comunale, diventando, da qualche settimana, un ricettacolo di rifiuti, un manifesto dell’incuria.

Per non parlare delle altre presenti in città: Piazza Francesco Pizzo (fontana del Vino) – la fontana presente in contrada Fontana di Leo, Largo Zerilli, la fontana presente all’interno del mercato ittico, Piazza Marconi (porticella) – le due fontane di Villa Cavallotti, la fontana di piazza Mons. Alagna Foderà (corso Calatafimi) e per ultimo quella all’interno del quartiere Spagnolo, sede degli uffici comunali.

Nuovi impianti di illuminazione e giochi d’acqua trasformerebbero questi luoghi in vere e proprie attrattive per cittadini e turisti.