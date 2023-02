A Campobello 800 Scout in Piazza per la Giornata del Ricordo

Dopo il raduno degli scout Agesci a Campobello di Mazara, 800 scout d’Europa provenienti dal Distretto “Palermo Ovest” hanno preso parte alla “Giornata del ricordo”, organizzata in piazza della Repubblica a Mazara del Vallo, in occasione del compleanno di Olave e Robert Baden-Powell, fondatori del movimento scout.

Con l’occasione, domenica scorsa, il gruppo scout d’Europa “Mazara 2” ha celebrato i suoi 70 anni di storia. In piazza della Repubblica al Vescovo monsignor Angelo Giurdanella e al sindaco Salvatore Quinci sono state consegnate due targhe ricordo, mentre in altre piazze del centro storico hanno partecipato ad alcune attività scout. Al termine della giornata, il Vescovo ha presieduto la celebrazione eucaristica in Cattedrale.