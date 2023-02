Vittoria Elly Schlein, Villabuona: “Ora rilanciare il PD tutti insieme”

Il congresso del Partito Democratico si è concluso ed Elly Schlein sarà la Segreteria di tutte e tutti. La Presidente dell’Assemblea provinciale del Partito Democratico, Valentina Villabuona, fa un primo bilancio dell’ottimo risultato della deputata dem.

“Sarà compito suo, come abbiamo detto durante i congressi, fare la sintesi tra le varie sensibilità del Pd che hanno lavorato in questi mesi per fare un congresso serio, corretto e di ricostruzione – afferma Villabuona -. Un risultato in controtendenza con i circoli che andrà certamente tenuto in considerazione. In provincia di Trapani hanno votato quasi 4000 persone nei 23 seggi allestiti grazie al lavoro delle volontarie e dei volontari. Una grande prova di democrazia e partecipazione che ci consegna, ancora una volta, un partito vivo nella nostra provincia. Un lavoro straordinario, ben coordinato dall’organizzazione provinciale del PD e dalla Commissione per il congresso. Ringrazio tutte e tutti quelli che sono venuti a votare nei congressi e alle primarie e che hanno sostenuto la proposta di Stefano Bonaccini e la nostra lista.Un percorso che con molti viene da lontano e che continuerà nelle sfide di domani”.

Ora – continua l’esponente trapanese – bisogna lavorare per rilanciare il Partito Democratico tutte e tutti insieme, senza disperdere le belle energie recuperate durante la fase congressuale. Il popolo delle democratiche e dei democratici che si è presentato ai seggi ci ha chiesto questo e tutte e tutti dobbiamo avere la responsabilità di accogliere le loro istanze.Ha vinto il Partito Democratico che è l’unico partito capace di mobilitare un milione di persone per scegliere la sua Segreteria, ora tutte e tutti a disposizione per dare una mano e fare opposizione al Governo Meloni. Quello che è successo ieri a largo di Crotone è inaccettabile e disumano ed è responsabilità del Governo e delle sue politiche di ostacolo ai soccorsi in mare e noi non possiamo rimanere indifferenti”.