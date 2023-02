Il Marsala non vince sul campo del Gemini ma inizia il nuovo corso

Torna sconfitto per 3-0 l’FC Marsala da San Giovanni Gemini, nella sfida valida per l’ottava giornata del girone di ritorno del Campionato di Promozione girone A. Mister Diego Renda, costretto a presentare una formazione rimaneggiata dalle squalifiche e dagli infortuni, non riesce a ripetere l’ottima prestazione della settimana precedente che ha visto il sodalizio lilibetano pareggiare contro la capoclassifica.

Saranno i padroni di casa al 7’ del primo tempo con Petruzzella a sbloccare il risultato. Il gol incassato ad inizio partita complica le cose agli azzurri che provano ad imbastire gioco, ma il Gemini, in ripartenza, raddoppierà con Ribaudo al 37’. Ad inizio ripresa saranno ancora i padroni di casa a colpire con lo stesso Ribaudo che al 51’ insacca nella porta difesa da Buba Jatta.

Venerdì la nuova società è stata ufficialmente presentata al pubblico in un Complesso San Pietro gremito, a evidenziare come la voglia di calcio c’è ancora in questa città.

La neonata struttura societaria ha teso ad evidenziare il nuovo corso voluto dal Presidente Giovanni Sardone, ovvero quello di una società che, con i piedi per terra, inizia già da adesso a programmare le stagioni sportive successive al fine di tornare a far disputare al blasone lilybetano i campionati che le competono. Il Presidente Onorario Antonio Schio ha voluto rimarcare quanto sia importante impegnarsi nel sostenere il Marsala Calcio, parlando di coesione tra tutti gli interessati, a partire dai tifosi, a cui è doveroso consegnare i risultati positivi che la piazza merita al fine di far tornare allo stadio le presenze ed il pathos di una volta.

Il Presidente Sardone invece ha illustrato quali saranno i passi da adottare, a partire dalla dignitosa ma difficile chiusura del Campionato in corso. Verrà, in breve tempo, redatto un business plan pluriennale con gli impegni di spesa, che comprendano soprattutto lo sviluppo del settore giovanile, considerato vero traino di tutto il progetto. Il vice presidente Salvatore Ombra ha raccontato la sua visione manageriale di conduzione della società sportiva, confrontando ed estendendo al mondo del Calcio l’organizzazione di un modello aziendale che fondi le sue peculiarità nella buona gestione di tutte le sue componenti.

Molto graditi e sentiti, sono stati anche gli interventi di alcune persone tra il pubblico che hanno mostrato partecipazione sugli argomenti trattati, ponendo domande o facendo considerazioni che hanno trovato positivo riscontro tra le file della società lilybetana. La società venerdì è stata ricevuta anche dall’assessore allo Sport Ignazio Bilardello, omaggiando l’Amministrazione comunale di due maglie della squadra.