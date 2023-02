La Fly Volley Marsala gioca bene e vince 3 a 2 in casa

Convincente vittoria casalinga della GesanCom Fly Volley Marsala per 3-2 contro un’ottima Givova FiammaTorrese grazie ai parziali 17/25, 25/22, 16/25, 25/22 e 15/12.

Il match valido per la 17ª giornata del Campionato serie B1 di Volley Femminile, ha rispecchiato la sfida del girone di andata, non tanto per lo stesso risultato, bensì per la qualità del gioco espresso da entrambe le squadre che rende merito a questo splendido sport e dimostra che tutto è possibile in questo difficile campionato.

La sfida inizia bene per le ospiti che conquistano il primo set per 17/25 grazie ad una attenta difesa ed un attacco più preciso rispetto alle marsalesi che invece commetteranno alcuni errori in più delle avversarie non riuscendo più a recuperare il risultato. Nel secondo parziale saranno le libellule biancazzurre a condurre il gioco ed a portarsi avanti nel punteggio, tanto quanto basterà per aggiudicarsi il parziale per 25/22 rimettendo tutto in discussione. Il terzo set sarà la fotocopia del primo, con le campane brave a portarsi avanti ed a resistere ai ritorni delle marsalesi, chiudendolo di slancio per 16/25.

Nel quarto set saranno le libellule biancazzurre a portarsi in vantaggio, ma quando si arriverà sul 16/13, basterà una bomba d’acqua su Marsala a fermare la sfida con un vero e proprio fiume d’acqua che rivelerà le magagne strutturali del PalaBellina e riuscirà a far sospendere la sfida.

Quindi, tutti al Palazzetto dello Sport, che fortunatamente non ospitava altri eventi sportivi e dopo una buona mezz’ora servita per il montaggio della rete e per riorganizzare il tavolo del referto, si riprenderà a giocare ripartendo dallo 0-0 del quarto set che Capitan Scirè e compagne si aggiudicheranno per 25/22 e rimandando al quinto la tenzone.

Sarà un quinto set che le due formazioni giocheranno benissimo, con difese estreme e con attacchi incisivi da una parte e dall’altra. Saranno le lilybetane, però, a prendere quel piccolo vantaggio che le porterà alla vittoria finale per 15/12 ed all’acquisizione di due punti importantissimi ai fini della classifica.

Tabellino di gara:

GesanCom Fly Volley Marsala: Spanò 18, Caserta 13, Scirè 22, Pirrone 9, Gasparroni 15, Simoncini 3, Modena (L), De Marco 0, Li Muli 1, Antico ne, Fiorini 0, De Vita (L2) ne. Allenatore: Gaspare Viselli.

Givova FiammaTorrese: Campolo 21, Prisco 5, Vujko 19, Pezzotti 2, Simpsi 17, Figini 11, Bucci (L), Azzurro (L2) ne, Manto ne. Allenatore: Adele Salerno.