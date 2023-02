Una targa per don Michele Di Stefano a Ummari

Stamani, presso il borgo Livio Bassi – Ummari, è stata scoperta una targa in memoria di don Michele Di Stefano, amato parroco del nostro territorio, assassinato esattamente 10 anni fa – il 26 febbraio 2013 – durante la notte. Don Michele era stato alla guida della parrocchia di Ummari dal 1992 al 1996 e dal 2009 al 2013. Dopo la messa, officiata dal vescovo Fragnelli, visibile la commozione per i numerosi presenti che hanno presenziato alla celebrazione.

La manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Tranchida, è stata estremamente partecipata non solo dai residenti della zona ma anche da tutti coloro che hanno voluto bene ad un uomo che si è sempre distinto per impegno e dedizione per il suo popolo.