Primarie Pd, si sceglie tra Bonaccini e Schlein. Le regole e i seggi per votare nel trapanese

E’ arrivato il giorno delle primarie del Pd. Per l’intera giornata, dalle 8 alle 20, i seggi saranno aperti per partecipare alla consultazione popolare da cui verrà fuori la nuova guida del partito. A contendersi la segreteria sono il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e la deputata Elly Schlein.

Per partecipare alla votazione non serve per forza essere iscritti al Pd. Da regolamento sono ammesse le persone che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e che accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori”. Occorre però essere “cittadine e cittadini italiani”, oppure di altri Paesi dell’Unione europea ma residenti in Italia, o ancora di altri Stati ma “in possesso di permesso di soggiorno”.

Chi è già iscritto al Pd ed è in regola con il tesseramento non è tenuto a versare il contributo previsto di due euro e risulta automaticamente iscritto all’Albo degli elettori

Sono 246 i seggi allestiti in Sicilia, di cui 22 in provincia di Trapani. Li riportiamo di seguito:

Alcamo: Corso VI Aprile; Sezioni 1-41

Calatafimi-Segesta: Via XV Maggio; Sezioni 1-8

Campobello di Mazara: Ex Chiesa Addolorata, Piazza Addolorata; Sezioni 1-14

Castellammare del Golfo: Palazzo Crociferi, corso Mattarella; Sezioni: 1-16

Castelvetrano: Via Garibaldi; Sezioni: 1-30

Custonaci: Centro Diurno, Via Tribli; Sezioni: 1-6

Erice: Hotel Vittoria, Via Francesco Crispi: Sezioni: 1-32 (copre anche Buseto Palizzolo – sezioni 1-6)

Favignana: via Mazzini; sezioni: 1-6

Gibellina: Viale Indipendenza Siciliana Di Fronte moma Cafè; Sezioni: 1-6

Marsala: seggio n.1 presso Bar Saro, contrada Birgi Nivaloro (Sezioni: 44-64); seggio n.2 presso piazzale del Monumento Dei Mille, via Colonnello Maltese (Sezioni: 1-43); seggio n.3 presso circolo Il Risveglio, contrada Terrenove Bambina (sezioni: 65-79)

Mazara del Vallo: Sala La Bruna presso il Collegio dei Gesuiti, piazza Plebiscito; Sezioni: 1-50

Paceco: Via Umberto I N; sezioni: 1-11

Pantelleria: Bar Cicci’s, Via Cagliari; Sezioni: 1-7

Partanna: Via Vittorio Emanuele 30; Sezioni: 1-14 (questo seggio copre anche i seguenti comuni:

Poggioreale – sezioni 1-2; Salaparuta – sezioni 1-2)

Petrosino: Chiosco Da Caty, Viale Giacomo Licari; sezioni: 1-8

Salemi: Ufficio Turistico, piazza Libertà; sezioni: 1-19 (questo seggio copre anche i seguenti comuni:

Vita – sezioni 1-3; San Vito Lo Capo, via Duca Degli Abruzzi – sezioni: 1-5)

Santa Ninfa: Piazza Libertà, sezioni: 1-6

Trapani: Hotel Tiziano, Via Giuseppe Rubino; sezioni: 1-70

Valderice: Via Vespri; sezioni: 1-13