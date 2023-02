Piove al PalaBellina, si sposta al Palazzetto il match della Fly Volley

Arriva la pioggia e, per l’ennesima volta, il PalaBellina ne paga le conseguenze. Nel bel mezzo della partita tra la Fly Volley e la Givova Fiammatorrese si è resa necessaria un’interruzione del match. Le precipitazioni intense del pomeriggio hanno causato infiltrazioni di acqua incompatibili con lo svolgimento dell’evento sportivo.

Di conseguenza, le giocatrici sono state costrette a trasferirsi al Palazzetto dello Sport, dove hanno proseguito la partita.

Va evidenziato, tra le altre cose, che la pioggia si è filtrata lungo i laterali del rettangolo di gioco, malgrado gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati all’interno dello stesso PalaBellina non molto tempo fa. “Purtroppo con risultati non positivi – affermano il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Ignazio Bilardello – e per questo domani assieme agli Uffici tecnici verificheremo se le cause sono da addebitare a lavori non eseguiti a regola d’arte o se c’è un danno strutturale”.

Su questo punto, come si ricorderà, la “Palestra Bellina” è già destinataria di un finanziamento di 460 mila euro – comunicato a suo tempo dall’onorevole Stefano Pellegrino – per la ristrutturazione dell’intero impianto sportivo.