La Nuova Pallacanestro Marsala torna al successo: battuto il Patti Basket

Torna a gioire la Nuova Pallacanestro Marsala. Gli azzurri liquidano 78-63 il Patti Basket e trovano al terzo tentativo il primo successo del girone di ritorno in questo campionato di Serie C Silver Sicilia. In un PalaMedipower come al solito gremito, Frisella e compagni giocano al gatto col topo contro i messinesi, risolvendo nel finale una partita che dopo un primo tempo dominato stava per complicarsi nel terzo quarto.

Partono forti i marsalesi, in vantaggio 21-9 alla prima sirena e 40-27 all’intervallo lungo. Nel terzo quarto gli ospiti rientrano in scia, con le squadre che vanno all’ultimo riposo sul 59-50. Nel quarto finale i fantasmi sembrano presentarsi in palestra, con i messinesi che tornano addirittura a -5. ma una tripla di Agate ed una ritrovata solidità difensiva mettono in ghiaccio la partita che poi si conclude placidamente con ampio margine fino al 78-63. In casa NPM maiuscola la prestazione di Genovese, con 22 punti a referto. Sabato prossimo le casacche azzurre saranno di scena sul parquet del Real Agrigento.

NUOVA PALLACANESTRO MARSALA: Genovese 22, Frisella 16, Svoboda 13, Alfieri 9, Agate 7, A. Grillo 7, Lentini 4, Chen /, Donato /, Linares /. Coach: Giuseppe Grillo. Assistente: G. Cucchiara.

PATTI BASKET: Sidoti 27, Stuppia 16, Olivo 7, Ettaro 5, Fazio 4, Lembo 2, Gullo 2, Cacciolo Molica /, Stroscio n.e., Tortorella n.e. Coach: Marco Busco.

RISULTATO FINALE: 78-63 (40-27 1° Tempo)

Arbitri: Giorgio Palazzolo e Arturo Tartamella

Spettatori: 300 circa.