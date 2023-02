Il Marsala Futsal torna a sorridere: 5-4 al Cus Palermo

Un intrepido Marsala Futsal piega, se pur di misura, un indomito CUS Palermo, imponendosi cinque a quattro, davanti al proprio calorosissimo pubblico che numeroso ha assiepato la tribuna del Palasport.

La formazione di Mister De Simone è stata determinata nel rialzare la testa e tornare a vincere, dopo due sconfitte consecutive, quella patita ad opera del Futsal Mazara in campionato che di fatto ha definitivamente spento quasi ogni velleità di raggiungere i play off e quella nella gara di andata, della prima fase nazionale, di Coppa Italia a Soverato.



Contro il CUS, trascinato dal solito Tendero, autore ancora una volta di una tripletta, il Marsala ha avuto il suo bel da fare per averne ragione. La formazione di Mister Miosi, affidata interamente all’esperienza di Restivo, Miranda e Montelli, passata in svantaggio, ha gestito bene l’utilizzo del quinto di movimento sin dal primo tempo, riuscendo sul finale con la doppietta di Comandatore, ad impattare il due a zero firmato Jorge Tendero.

Nella ripresa, il Marsala più attento nelle retrovie nel contenere le incursioni offensive, con molta più freschezza atletica rispetto agli avversari, ancora con Tendero e in rapida successione con Patti, si è riportata in doppio vantaggio sul quattro a due. L’indomito CUS, ancora una volta con Intravaia nel ruolo di portiere di movimento, cinge d’assedio il Marsala e con Restivo accorcia le distanze al quarto d’ora. Qualche minuto più tardi Gustavo, autore di un’ottima gara, trova, dalla distanza, il goal del cinque a tre, approfittando della porta sguarnita avversaria. Di Miranda, in fine, il goal del definitivo cinque a quattro.



In vista del return-match di Coppa Italia contro la Blinking Soverato in programma martedì, mister De Simone ha centellinato le risorse a sua disposizione, turnando quasi tutti gli effettivi in panchina, tra cui Gutsavo e soprattutto Gaspare Taormina, classe 2006 che in porta, in almeno tre occasioni è stato provvidenziale.



Così a fine match ha commentato Tendero: “Il nostro cammino verso i play off è compromesso ma come è successo oggi, non regaleremo nulla a nessuno. Martedì avremo un impegno importante, quello di Coppa, dove ci sarà da soffrire per ribaltare il quattro a due che abbiamo subito

all’andata. Recupereremo Pavon, Crespo e Pellegrino e insieme al nostro stupendo pubblico, tutti insieme, punteremo al passaggio del turno, unica strada verso la serie B.”



Il tabellino della gara



Marsala Futsal: Cordaro, Costigliola, Patti, Tendero, Baran, Taormina Gaspare, Gustavo, Pizzo, Taormina Alberto, Foderà, Emiliano, Tumminello.

Allenatore Giovanni De Simone



CUS Palermo: Aggrey, Guarino, Restivo, Miranda, Intravaia, Ciaramitaro, Billitteri, Barcellona, Montelli, Comandatore, Mirrione. Allenatore Alfonso Miosi



Arbitri: Salanitro della sezione di Catania e Gurrieri della sezione di Ragusa

Marcatori: 3’, 24’ e 35’ Tendero (M), 28’ e 30’ Comandatore (C), 37’ Patti (M), 45’ Restivo (C), 48’ Gustavo (M), 55’ Miranda (C)

Ammoniti: 10’ Barcellona (C), 14’ Montelli (C) e Pizzo (M), 17’ Aggrey (C), 44’ e 53’ Foderà (M)

Espulso: 53’ Foderà (M)

Spettatori: 600 circa