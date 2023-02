Elly Schlein vince le primarie. E’ la prima donna a guidare il Pd

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico. Per la prima volta il principale partito dell’area progressista italiana è guidato da una donna. Eurodeputata dal 2014 al 2019, per due anni vicepresidente della Regione Emilia Romagna, la Schlein è stata eletta alla Camera dei Deputati lo scorso settembre. Il suo sfidante, Stefano Bonaccini, ha riconosciuto il risultato, chiamando la neo segretaria per congratularsi.

In Sicilia, a spoglio praticamente ultimato appare netto il successo di Elly Schlein con una percentuale del 57,3% contro il 42,7% di Stefano Bonaccini.

Elly Schlein vince nelle federazioni provinciali di Siracusa, Palermo, Enna, Catania, Caltanissetta, Trapani. Mentrre Bonaccini prevale ad Agrigento, Ragusa, Messina.

In Sicilia sono stati oltre 55 mila i votanti.

Ecco i dati per provincia: Ragusa: Bonaccini 2687, Schlein: 1356; Trapani: Bonaccini 1650, Schlein 2167; Palermo: 10145 votanti: Bonaccini 3658, Schlein 6487; Caltanissetta: Bonaccini 1963, Schlein 2945; Siracusa: Bonaccini 2172, Schlein 2786; Catania: 9352 votanti; Schlein 6299, Bonaccini 3027. Messina: Bonaccini, 3062; Schlein 2809. Agrigento (mancano alcune sezioni): Bonaccini 2801, Schlein 2493. Enna: Bonaccini, 2385, Schlein 4102.

Scorrendo i dati dei seggi comunali allestiti per le primarie, emerge che Bonaccini ha avuto la meglio a Salemi, Alcamo, Favignana, Santa Ninfa, Calatafimi, Campobello e Gibellina. Nel resto della provincia ha prevalso la Schlein, protagonista di un autentico exploit a Marsala, dove ha superato le 300 preferenze sommando i risultati dei tre seggi allestiti.

Custonaci: 49 Schlein – 29 Bonaccini

Mazara 157 Schlein – 97 Bonaccini

Salemi: Bonaccini 218 – Schlein 30 – 4 nulle

Favignana: 89 Bonaccini – 44 Schlein – 1 nulla

Partanna : Bonaccini Stefano 19 – Schlein Elly 71

Valderice-Buseto. 163 Schlein – 64 Bonaccini – 1 bianca – 3 nulle

Pantelleria: Schlein 53 – Bonaccini 47 – nulla 1

Castellammare: Schlein 83 – Bonaccini 43

Trapani 2: Schlein 94 – Bonaccini 76

Petrosino: Schlein 285 – Bonaccini 124

Alcamo: Bonaccini 220 – Schlein 147

Santa ninfa: Bonaccini 39 – Schlein 30

Trapani 01: Bonaccini 132 – Schlein 242

Paceco: Bonaccini 45 – Schlein 48

San Vito: Bonaccini 22- Schlein 43

Erice: Bonaccini 70- Schlein 145

Calatafimi: Bonaccini 20 – Schlein 11

Campobello: Bonaccini 115 – Schlein 36

Gibellina: Bonaccini 70 – Schlein 25

Castelvetrano: Bonaccini 56 – Schlein 106

Marsala 1: Schlein 198 – Bonaccini 57

Marsala 2: Bonaccini 30 – Schlein 56

Marsala 3: Bonaccini 18 – Schlein 47