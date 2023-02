E’ morto il giornalista Curzio Maltese. Aveva 63 anni

Ancora un lutto nel mondo del giornalismo italiano. Si è spento, dopo una lunga malattia, Curzio Maltese. Per anni tra le firme di punta de La Repubblica, negli ultimi tempi scriveva per il quotidiano Domani. A dare notizia del decesso è stato proprio il suo ultimo direttore, Stefano Feltri. “Ci ha lasciati un grande giornalista, Curzio Maltese, che abbiamo avuto il privilegio di avere su DomaniGiornale. Pur provato dalla malattia, forte della sua passione civile e dell’amore della moglie Paola, si è impegnato fino all’ultimo per un paese più giusto“.

Dopo un inizio da giornalista sportivo, Maltese era passato alla politica e all’inchiesta, diventando negli anni ’90 un apprezzato editorialista e una delle voci più critiche del berlusconismo. Diversi anche i libri pubblicati, tra cui “Come ti sei ridotto. Modesta proposta di sopravvivenza al declino della nazione”, “I padroni delle città”, “La questua. Quanto costa la Chiesa agli italiani”, “La bolla. La pericolosa fine del sogno berlusconiano”. Come autore televisivo ha collaborato anche con Corrado Guzzanti, partecipando alla stesura dei test per il cult “Il caso Scafroglia”, in onda nel 2002 su Rai Tre.

Nel 2014 si candidò anche alle elezioni europee per L’Altra Europa con Tsipras, entrando all’Europarlamento in seguito alla rinuncia di Moni Ovadia.