Villabuona: “Con Bonaccini per rafforzare l’identità del Pd”

Alle primarie del Pd per l’elezione del nuovo segretario (la scelta è tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein) Valentina Villabuona è la capolista della lista Energia Popolare nel collegio Sicilia 02, che comprende le province di Trapani ed Agrigento.

“Cambiamo il PD per cambiare il paese con Stefano Bonaccini: non è uno slogan ma il senso dell’impegno delle iscritte e degli iscritti del Pd che hanno premiato con il voto nei circoli la proposta di Energia Popolare, che parla al paese non solo di diritti civili ma anche sociali, che riporta il PD al centro della scena politica, descrivendolo come un partito pluralista, ambientalista, che fa scelte chiare sul lavoro, sulla scuola e sulla sanità, ma soprattutto un Partito capace di costruire dall’opposizione un’alternativa alla destra per tornare al Governo del paese solo dopo aver vinto le elezioni”.

La presidente dell’assemblea provinciale del Pd sottolinea che “entrambe sono candidature autorevoli, ma quella di Bonaccini ci consente di rafforzare l’identità di un Partito che deve avere posizioni chiare e nette e deve essere riconoscibile, essendo presente con il suo simbolo alle competizioni amministrative nelle città più grandi, sapendo guardare a sinistra così come al mondo civico e ai moderati, ma essendo sempre chiaro nelle alleanze”.

In merito alla sua presenza alla guida della lista, Valentina Villabuona afferma: “Ringrazio tutte e tutti coloro che in queste ore stanno lavorando all’organizzazione delle primarie e il gruppo con cui in questi mesi abbiamo sostenuto la candidatura di Bonaccini per aver indicato il mio nome e per aver composto una lista che parla di territorio, grazie al contributo di Filippo Cracchiolo consigliere comuinale di Alcamo e al segretario di Campobello Baldo Stallone. Una lista chiaramente rafforzata dalla presenza di Mario Castronovo, Eleonora Sciortino e Sabrina Mangione di Agrigento.

L’assemblea nazionale è una bella occasione per proporre con una condivisione più ampia le tante iniziative che abbiamo portato avanti in questi anni”.

Valentina Villabuona conclude affermando: “Sono consapevole che il PD deve cambiare, ma anche che tante e tanti di noi ci sono sempre stati, nella buona e nella cattiva sorte, senza mai cedere alla tentazione di andar via, perché il senso di appartenenza ad una comunità non lo si può riscoprire solo durante un congresso. Per queste e tante altre ragioni sostengo convintamente Stefano Bonaccini che ha quel senso di appartenenza alla nostra comunità in cui tante e tanti di riconosciamo e che ha dimostrato vincendo in Emilia che la destra si può battere, con proposte di governo chiare e facendo politica casa per casa, strada per strada”.