Ultima notte al PalaCarnival, dopo il grande successo del carnevale

Si torna a ballare al PalaCarnival, la tendostruttura che a Petrosino nelle serate di carnevale ha già fatto registrare migliaia di presenze.

Con la serata di questa sera (sabato 25 febbraio) si conclude il ciclo delle 5 notti in programma. Dj e vocalist si alterneranno in console per fare ballare quanti avranno voglia di chiudere in bellezza questo periodo di festa. I veri protagonisti di questo carnevale sono stati i carristi che si sono esibiti sul palco, dopo aver animato le vie della città con i loro carri allegorici.

E’ un evento realizzato da “u chianu”, con il patrocinio del Comune di Petrosino. Media partner RMC101. Per informazioni: 347 219 9079