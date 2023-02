Mazara: cede costone roccioso in una cava, sgomberati tre nuclei familiari

A seguito del cedimento del costone roccioso all’interno di una cava di via Santa Lucia a Mazara del Vallo, stamattina alle ore 10 circa, la squadra dei Vigili del Fuoco di Mazara del Vallo diretta dall’ispettore antincendi Giuseppe Cardinale, dopo un accurato sopralluogo unitamente al Dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Mazara del Vallo Maurizio Falzone e del Comandante dei Vigili Urbani Vincenzo Bucca, ha provveduto all’evacuazione, in via precauzionale, degli occupanti le abitazioni di via Marsala che insistevano sul costone. La decisione è stata presa in quanto, dal controllo visivo è emerso un quadro preoccupante alla luce di alcune crepe nelle strutture delle abitazioni che lasciavano non poche perplessità sulle condizioni di stabilità del costone roccioso. Lo sgombero ha interessato tre nuclei familiari, per un totale di 8 persone. Contestualmente è stato inibito in via cautelativa l’accesso alla cava. Tale situazione permarrà, a salvaguardia della privata e pubblica incolumità, fino a quando non saranno ripristinate le originarie condizioni di sicurezza.