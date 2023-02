Italrugby sconfitta dall’Irlanda per 30-24

ROMA (ITALPRESS) – Terza sconfitta consecutiva (seconda casalinga) per l’Italrugby nel Sei Nazioni 2023. Sul prato dell’Olimpico di Roma, gli azzurri del ct Crowley, già battuti in questa edizione del Torneo da Francia e Inghilterra, si sono arresi all’Irlanda con il punteggio di 30-24. Gli Shamrocks, attualmente in vetta al ranking mondiale, restano così a punteggio pieno in classifica, avendo nei primi due turni domanito Galles e Francia. Per Lamaro e compagni prossimo match, sempre all’Olimpico, in programma sabato 11 marzo contro il Galles.

– foto LivePhotoSport –

